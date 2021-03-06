Танель Кийк: вакцинацию членов правительства и Рийгикогу можно провести уже в марте

Вчера премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что вынуждена уйти на самоизоляцию, так как в начале недели контактировала с человеком, у которого впоследствии был подтвержден положительный результат теста на COVID-19. В это же время президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила свою первую дозу вакцины. Когда же правительство, Рийгикогу и общественный сектор будет вакцинирован в более широком масштабе, чтобы управлять страной без необходимости соблюдать карантин?

План прививки для высокопоставленных чиновников еще не принят, но проект уже был представлен ​​правительству на обсуждение.

Танель Кийк, член правительства и министр труда и здоровья Эстонии, сказал Delfi, что, исходя из его личной точки зрения, необходимо разрешить вакцинацию более широких слоев населения, включая правительство и Рийгикогу, в течение марта.

”В данном случае мы будем говорить о вакцине AstraZeneca, которая не используется для вакцинации пожилых людей”, — сказал министр труда и здоровья.

Однако координировать все вопросы вакцинации — в каком порядке и когда — будет Государственная канцелярия.

Вакцинация обычно проводится следующим образом: пожилые люди из группы риска получают вакцину Pfizer/BioNTech или Moderna, а лица моложе 70 лет и работники передовой линии — AstraZeneca. К работникам передовой линии относятся учителя, врачи, сотрудники служб внутренней и социальной безопасности. Кроме того, вакцину в числе первых получат работники торговли, транспорта и сферы энергетики.

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