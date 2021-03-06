МуПо: по случаю 8 марта будет открыт проезд к цветочным киоскам на улице Виру в Таллинне

"Завтра мы будем следить за соблюдением порядка и после полудня при необходимости уберем заграждения, чтобы открыть проезд к киоскам для покупателей цветов. Опыт предыдущих лет показывает, что в эти дни покупателей очень много. Поэтому мы рассмотрели возможность предоставить временный проезд и в этом году", — сказал руководитель Департамента Муниципальной полиции (МуПо) Айвар Тоомпере.