Папа римский встретился с великим аятоллой Ирака

Встреча в священном иракском городе Эн-Наджаф прошла за закрытыми дверями. Как отмечает агентство Associated Press, ей предшествовали месяцы подготовки и обсуждения деталей. Основной темой обсуждения стало положение подвергавшегося преследованию христианского меньшинства в Ираке.

Папа Франциск прибыл в Багдад накануне. Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса COVID-19. Папа римский отправился в поездку с намерением призвать представителей разных религий к миру и братству.

По оценкам христианских лидеров, в Ираке осталось менее 250 тысяч христиан, большинство из них живет на Ниневийской равнине и в Иракском Курдистане.