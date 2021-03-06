ФОТО | Пьяный водитель врезался в стену многоквартирного дома в Таллинне

Как утверждает очевидец аварии, после столкновения с другим автомобилем, виновник ДТП, вышел из машины, но, узнав о приближении полицейского патруля, решил скрыться с места происшествия.

Сев обратно в машину, он попытался уехать, повредив по дороге еще как минимум два автомобиля и создав на дороге несколько опасных ситуаций, так как ехал на большой скорости по встречной полосе, протаранив дорожные знаки на пешеходном переходе.

Водителя задержали на улице Тёстузе, где он врезался в стену жилого дома номер 81. По словам читателя, водитель был сильно пьян — полицейские провели контроль, который показал опьянение в 2,7 промилле.

Для расследования инцидента было возбуждено уголовное дело на основании раздела Уголовного кодекса, касающегося управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.