На работу в литовскую провинцию врачей привлекают высокими зарплатами и райскими условиями: выплаты больше, чем в Швейцарии

Медики Акменского района стареют, большинству из них 65 лет и больше (17 человек), еще 15 входят в группу 55–64-летних. Младше — всего 3–5.

"Большинство семейных врачей в районе — пенсионеры, да и те как ни странно ушли работать в частный центр. Я не знаю, чем их переманили, но наша поликлиника осталась без врачей", — сказал Delfi мэр района Виталиюс Митрофановас, заметил, что врачи нужны не только поликлинике, но и больнице.

Мэр хотел бы, чтобы семейные врачи жили в районе и работали на полную ставку.

Потребность во врачах растет, поскольку количество жителей в районе увеличивается.

Сначала муниципалитет предлагал врачам 15 000 евро или квартиру. "Это дало небольшой эффект. Были пять человек: один из Украины — он взял квартиру, приехала семья медиков — получили 30 000 на двоих", — вспоминал мэр.

Но это проблему решить не помогло.

Было решено предложить подписать договор на 5 лет и за каждый год предложить по 10 000 евро, но это предложение не оправдалось, тогда увеличили сумму до 60 000 евро.

Есть и другие предложения — если врач не хочет связывать себя на 5 лет, он может получать по 10 000 евро в год на жилье (но не дольше 5 лет). Есть вариант с компенсацией транспорта для проживающих не дальше 60 км от Акмянского района (или платить по 150 евро на дорогу или на жилье).

Врачам-резидентам предлагают 35 000 евро на учебу и 25 000 евро на жилье. Зарплата врачей в этом муниципалитете — 2000–3000 за ставку.

Такое предложение сразу сработало. "На сегодняшний день у нас есть договоренность с двумя семьями врачей, достаточно молодыми — одним около 40 лет, другим меньше. Они привозят и детей (5 на две семьи). Программа действует, пока не заполнятся вакансии", — сказал Митрофановас.

Мэр сказал, что читал в прессе о том, что швейцарский муниципалитет привлекал специалистов выплатами в размере 50 000 евро.