В Польше с моста упал рейсовый автобус с гражданами Украины. Шесть человек погибли

Как написал дипломат в твиттере в субботу утром, рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП вблизи города Кашице.

По данным польских СМИ, трагедия произошла на автостраде А4 в Подкарпатье. В районе села Луткув близ Ярослава автобус с украинскими регистрационными номерами упал с виадука в канаву — шесть человек погибли, 34 получили ранения, сообщает RMF FM. В автобусе было 57 человек. Все они граждане Украины.

На место аварии были отправлены два вертолета для перевозки раненых: польская служба медицинской помощи с воздуха и военная служба MI8. Пассажиров из перевернувшегося автобуса эвакуировали пожарные.

Не пострадавшие участники аварии были приняты в местную школу.

На данный момент все пострадавшие доставлены в больницы или общежития. Всего изначально было госпитализировано 34 человека. 18 человек, не нуждающихся в госпитализации, были доставлены в соседнее общежитие.