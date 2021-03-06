Важный нюанс. Снятие денег из II пенсионной ступени: почему вы можете получить меньше, чем ожидали

Важным дополнительным нюансом, который следует учитывать при выходе из второй пенсионной ступени, является стоимость паев пенсионных фондов. Она может меняться в зависимости от ситуации на мировом финансовом рынке. Поскольку законодательством предусмотрен ”период ожидания” продолжительностью не менее 5 месяцев между подачей заявления о выплате и самой выплатой, неблагоприятные изменения на финансовом рынке в течение этого периода могут уменьшить размер выплачиваемой суммы по сравнению с ситуацией на момент подачи заявления. В то же время, ситуация может развиваться и по положительному сценарию, когда сумма окончательных выплат будет больше, чем ожидалось.

”При инвестировании, как известно, нельзя исходить из финансовой ситуации прошлых лет. В случае пенсионных фондов прибыльность также разнится. В то же время можно отметить, что в прошлом году, в период с 31 марта по 1 сентября, индекс накопительного пенсионного фонда Эстонии (EPI) вырос почти на 10%. Известно, что произошло это вследствие быстрого восстановления мировых рынков ценных бумаг после мартовского шока, вызванного пандемией коронавируса. В предыдущие два года рост индекса оставался на уровне 1-2% за тот же период”, — прокомментировал Эндрико Вырклаев, управляющий фондом SEB Varahaldus.

Даже профессионалам очень сложно предсказать, что произойдет в будущем на рынке ценных бумаг. Закон не позволяет управляющим фондами давать каких-либо обещаний относительно будущих результатов. В случае положительного варианта развития ситуации, если стоимость акций и других активов увеличится, это будет означать, что на руки вы получите денег больше, чем ожидали в момент подачи заявления о выходе из второй пенсионной ступени.