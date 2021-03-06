ДНЕВНИК СЧАСТЬЯ | Как я доверилась науке и две недели пыталась быть счастливой

11 января

Выхожу из дома – хочу сдать пластиковую тару. У двери сталкиваюсь с соседом. Он замечает содержимое моих пакетов и говорит: «Молодец!» Болтаем пару минут. Десять баллов к счастью с самого утра! О том, что хорошие отношения с соседями положительно влияют на ощущение благополучия, свидетельствуют многие исследования.

Для меня экология – важная тема. Изыскания на тему счастья говорят о том, что в снятии стресса помогают конкретные поступки: если ты переживаешь о загрязнении природы – сортируй мусор,если о потеплении климата – избегай чрезмерного потребления и поездок на автомобиле.

После обеда встречаюсь с подругой. Согласно исследованиям, общение с близкими – крайне эффективный способ достижения счастья. Пробираясь через глубокий снег, мы гуляем по Кадриоргу. Гуляем более трех часов: до тех пор, пока закат не начинает окрашивать небо в желтые цвета. Считается, что люди, которые проводят на природе больше 120 минут в неделю (в том числе в парке и на пляже) счастливее тех, кто тратит на этот досуг меньше двух часов в неделю. При этом не важно, выполняете ли вы свою норму разом, или же урывками по несколько минут. Это выяснила группа ученых во главе с Мэттью П. Уайтом из Эксетерского университета в Великобритании.