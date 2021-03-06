Премьер-министр Финляндии не отвергает применение "Спутника V" в стране

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не отвергает применение российской вакцины от коронавируса ”Спутник V” в стране. По словам главы правительства, все вакцины, эффективность и безопасность которых доказана, могут быть использованы, пишет YLE.

Вчера стало известно, что Россия предложила Финляндии технологии по производству вакцины ”‎Спутник”. Новость об этом распространила новостная служба MTV.

Вопрос был поднят в ходе телефонного разговора президента Тарьи Халонен и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Халонен входит в европейскую группу ВОЗ по борьбе с COVID-19.

Марин напоминает, что решение о приобретении той или иной вакцины не является политическим вопросом.

Директор Центра по исследованию и разработке вакцин Мика Рямет сомневается в целесообразности изготовления российской вакцины в Финляндии и говорит, что это не обязательно существенно может улучшить эпидемиологическую обстановку.

Вчера сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V ".

Из стран Евросоюза Венгрия и Словакия уже одобрили применение вакцины в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации.