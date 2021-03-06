Приближающийся снегопад осложнит дорожные условия

Foto: Andres Putting

Согласно прогнозу, сегодня в полдень в Таллинне начнется снегопад, и в ночные часы резко похолодает. Скорость ветра будет достигать 20 м/c, ожидаются метели и снежные заносы. Возможна опасность обледенения! Все эти факторы осложнят дорожные условия и всем участникам движения нужно быть внимательными.