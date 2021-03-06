ВИДЕО: Йохауг вломила непосильный темп и догнала Вяльбе

С первых же километров дистанции 32-летняя скандинавка вломила непосильный для конкуренток темп. На отметке 9,8 км она опережала ближайшую преследовательтницу уже на 53 секунды.

Йохауг догнала Вяльбе

В дальнейшем преимущество Йохауг только увеличивалось. Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг (+2.34, 2). Бронзовую медаль завоевала шведка Фрида Карлссон (+2.34,8).

В Оберстдорфе Йохауг завоевала 4 золотые медали (скиатлон, 10 км, эстафета, марафон). Теперь она 14-кратная чемпионка мира. По количеству золотых медалей Йохауг догнала Елену Вяльбе.

Рекордсменкой по количеству наград высшего достоинтства является другая норвежка Марит Бьорген, которая 18 раз становилась чемпионкой мира.

Чемпионат мира близится к завершению

На старт женского марафона вышли 50 участниц, финишный створ пересекли только 46 лыжниц. Лучшая из россиянок Татьяна Сори на заняла 9-е место (+3.51,3). Эстонские лыжницы в марафоне не выступали.

В заключительный день чемпионата мира состоится мужская марафонская гонка на на 50 км классическим ходом.