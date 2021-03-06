За сутки в Эстонии выявлено 1542 случая заражения коронавирусом. Скончались 7 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 926 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 727 зарегистрировано в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 195, в Ляэне-Вирумаа — 95, в Тартумаа — 54, на Сааремаа — 53, в Пярнумаа — 36, в Вырумаа - 24, в Ляэнемаа — 22, в Рапламаа и Вильяндимаа по 20, в Ярвамаа - 12, в Валгамаа - 11, в Йыгевамаа - 9, на Хийумаа - 4 и в Пылвамаа - 2 новых положительных теста. У 37 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1253,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 18,2%.

По состоянию на утро 6 марта в больницах находится 582 пациента с COVID-19, из них в отделении интенсивной терапии - 56 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 35. За последние сутки открыто 90 новых историй болезни. Домой выписали 62 человека, 14 человек перевели из отделения COVID-19 в обычное отделение.

От вызванных коронавирусной инфекцией осложнений за сутки скончались семь человек в возрасте от 70 до 90 лет. Всего с начала пандемии в Эстонии умерли 644 пациента с коронавирусом.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 73 684 случая заболевания COVID-19.

По состоянию на 6 марта выздоровел 55 161 человек. Из них история болезни 39 259 человек (71,2%) завершена, у 15 902 человек (28,8%) с положительного теста прошло более 28 дней.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 97 858 человек, обе дозы получили 43 745 человек. За сутки жителям Эстонии было введено 7104 дозы вакцины.

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