ВИДЕО | Аркадий Попов: в нашей больнице для пациентов с COVID-19 осталось всего 8 свободных мест

По его словам, за одну неделю в Западно-Таллиннской больнице количество пациентов с COVID-19 увеличилось в среднем на 20%.

Аркадий Попов также сообщил, что всего неделю назад в больнице открыли дополнительные места, но к концу этой рабочей недели осталось всего восемь свободных коек.

”Несмотря на то, что на прошлой неделе, в прошлую пятницу, мы организовали дополнительные койки для лечения пациентов с COVID, уже сейчас (в четверг вечером — прим.ред) осталось всего 8 мест”, — сказал Аркадий Попов.

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