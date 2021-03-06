06.03.2021, 08:10
ВИДЕО | Аркадий Попов: в нашей больнице для пациентов с COVID-19 осталось всего 8 свободных мест(98)
Председатель правления Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов рассказал TV3, что свободных мест для пациентов с коронавирусом почти не осталось.
По его словам, за одну неделю в Западно-Таллиннской больнице количество пациентов с COVID-19 увеличилось в среднем на 20%.
Аркадий Попов также сообщил, что всего неделю назад в больнице открыли дополнительные места, но к концу этой рабочей недели осталось всего восемь свободных коек.
”Несмотря на то, что на прошлой неделе, в прошлую пятницу, мы организовали дополнительные койки для лечения пациентов с COVID, уже сейчас (в четверг вечером — прим.ред) осталось всего 8 мест”, — сказал Аркадий Попов.
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