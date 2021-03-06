"Не спорьте — в общественном транспорте нужно носить маску!" Являются ли пассажиры без маски злостными нарушителями порядка?(87)
”3 марта в 15:00 я выехала из Тарту в Муствеэ на автобусе Lux Exspress, следовавшим до Нарвы. Пассажиров было очень много — около 48 человек. Ни у одного из сидящих за много людей не было маски. Один из пассажиров постоянно кашлял, другой — хрипел. Воздуха в автобусе не хватало. Когда я выходила в Муствеэ, спросила у водителя, разве не должна быть в автобусе загрузка 50%. Он мне ответил, что соблюдение дистанции в 2 метра к общественному транспорту не относится”, — рассказала 75-летняя Лейда. Хотя многие не поймут этих, вполне оправданных, опасений, но пожилая женщина каждый раз испытывает стресс, когда едет в общественном транспорте и видит, что большинство пассажиров находятся в автобусе без маски.
”Разве инфекция в автобусе не распространяется? Действующие ограничения должны касаться и междугородних автобусных рейсов, ведь они длятся несколько часов. Например, заполняемость должна быть 50%. Сельским жителям ведь надо съездить к врачу. Театры, музеи, места общественного питания закрыты, а в автобусе, получается, можно делать все, что душе угодно. Мне кажется, это двойные стандарты. Очень прошу, мне скоро снова надо к врачу ехать, а я боюсь. Мне ведь 75 лет”, — сказала Лейда.
Журналист издания Maaleht Ивар Соопан решил выяснить, почему так происходит, нужно ли носить маски и как должен реагировать водитель автобуса, если кто-то отказывается соблюдать действующие правила.
”Как известно, в помещениях и общественном транспорте действует требование носить маску или прикрывать рот и нос. Однако некоторые автобусные компании не контролируют ношение масок или безразлично относятся к тому, останется ли пассажир, за которого они несут ответственность во время движения, здоровым или заразится коронавирусом”, — пишет журналист, ссылаясь на государственное постановление, принятое 24 ноября 2020 года.
”Например, при входе в автобусы компании M.K.Reisid есть табличка, что маска должна быть на лице, но уже в самом автобусе пассажиры могут делать всё, что хотят. Большая часть снимает маску, водитель автобуса на это никак не реагирует. (Для пояснения: как указано в постановлении правительства, я буду в дальнейшем называть ношением маски как саму медицинскую маску, так и вариант, когда нос и рот прикрывают шарфом или платком).
Один мой знакомый на прошлой неделе ехал на автобусе M-K. Reisid из Таллинна в Хаапсалу. Так как он относится к группе риска, то при входе в автобус и во время всего переезда он был в маске. Автобус был маленький (у компании на этой линии работают микроавтобусы), места все заняты. Большинство пассажиров сразу же сняли маску после входа в автобус и оставались без нее на протяжении всего рейса. Водитель автобуса на это не отреагировал, пустив все на самотек.
Я позвонил по обоим номерам инфолинии M.K. Reisid и спросил, почему их компания и водители не требуют носить маски во время поездки. Ведь отказавшихся надеть маску можно выставить из автобуса точно так же, как делается это с теми, кто употребляет алкоголь, курит или дебоширит.
Оба сотрудника, ответившие на мои звонки, сказали, что ношение маски носит добровольный характер. Представитель автобусной компании несколько раз уверил меня, что водитель автобуса не обязан вмешиваться, что только сам пассажир может посоветовать другим людям, находящимся в автобусе, надеть маску. Якобы они обращались за разъяснениями и в Центр общественного транспорта, и в Департамент транспорта, и в полицию, и везде получили подтверждение, что водитель автобуса не может ничего требовать.
Где правда? Или представители автобусной компании просто не знают, о чем говорят?
Это эмоциональный вопрос. Если пассажир в маске окажется в автобусе в меньшинстве и начнет, отстаивая свои интересы, спорить с антимасочниками, это может плохо закончиться для него же самого. Тем более, что абсурдная борьба с масками и отрицание пандемии затуманили мышление некоторых людей.
Неприятие науки и медицины, разросшиеся до какой-то несусветной чуши, переходит все границы. В течение нескольких месяцев стало понятно, что поразительно большая часть жителей Эстонии не может отличить нормальное явление от паранормального, факт от выдумки, ясновидящего от ученого.
Те люди, которых не волнует, что они в реальности подвергают опасности жизнь другого человека, что из-за их действий или убеждений какой-то ребенок может остаться без матери и внук — без бабушки, могут дальше пойти пешком. Если кто и может призвать пассажиров автобуса к порядку, так это водитель этого автобуса. И он может это сделать, не оправдываясь.
Я спросил в Министерстве экономики и коммуникаций, прав ли я”.
На вопросы Ивара Соопана отвечает советник отдела по связям с общественностью министерства экономики и коммуникаций Эстонии Расмус Руда:
Могут ли автобусная компания и водитель автобуса потребовать носить маску в автобусе?
Да, так как это требование действующего законодательства.
Должен ли водитель автобуса вмешаться, если какие-то пассажиры снимают маску и тем самым подвергают опасности других?
У водителя автобуса есть право указать пассажирам на необходимость ношения маски и вмешаться, если это необходимо. Сделать он это может как при входе пассажиров в автобус, так и на безопасной автобусной остановке в предусмотренном для этого месте. Во время движения автобуса водитель должен сосредоточиться на вождении и дороге, поэтому в этот момент у него нет возможности установить, кто из пассажиров находится в салоне без маски, и призвать всех к порядку. Для перевозчика разумно организовать регулярное напоминание об обязанности носить маску в общественном транспорте через аудио- и / или видеоаппаратуру в салоне автобуса.
Что должен сделать пассажир, который уже сидит в автобусе и видит, что другие пассажиры снимают маску, а водитель на это никак не реагирует?
Государственный надзор за соблюдением требований действующего государственного распоряжения, включая обязанность пассажиров носить маску, осуществляется Департаментом здоровья, который может привлекать к контролю Департамент полиции и погранохраны.
Согласно распоряжению правительства, принятые меры и ограничения, необходимые для предотвращения распространения COVID-19, должны гарантировать, что люди, находящиеся в общественных закрытых помещениях, носят защитную маску или закрывают рот и нос. Это обязательство не распространяется на детей в возрасте до 12 лет, лиц, которые не могут носить маску из соображений здоровья, а также тех, которым маска мешает в силу характера работы, занятий или иных веских причин.
Пункт 8.1 того же постановления относит к общественным пространствам и средства общественного транспорта. Данное требование вступило в силу 24.11.2020. Контролем занимается Департамент здоровья, который при необходимости может запросить помощь у Департамента полиции и погранохраны.
Совместно с Департаментом здоровья мы оповестили автобусные компании о необходимых требованиях, разослав различные инструкции, сообщения и т.д.
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