"Не спорьте — в общественном транспорте нужно носить маску!" Являются ли пассажиры без маски злостными нарушителями порядка?

”Например, при входе в автобусы компании M.K.Reisid есть табличка, что маска должна быть на лице, но уже в самом автобусе пассажиры могут делать всё, что хотят. Большая часть снимает маску, водитель автобуса на это никак не реагирует. (Для пояснения: как указано в постановлении правительства, я буду в дальнейшем называть ношением маски как саму медицинскую маску, так и вариант, когда нос и рот прикрывают шарфом или платком).

”Как известно, в помещениях и общественном транспорте действует требование носить маску или прикрывать рот и нос. Однако некоторые автобусные компании не контролируют ношение масок или безразлично относятся к тому, останется ли пассажир, за которого они несут ответственность во время движения, здоровым или заразится коронавирусом”, — пишет журналист, ссылаясь на государственное постановление, принятое 24 ноября 2020 года.

Журналист издания Maaleh t Ивар Соопан решил выяснить, почему так происходит, нужно ли носить маски и как должен реагировать водитель автобуса, если кто-то отказывается соблюдать действующие правила.

”Разве инфекция в автобусе не распространяется? Действующие ограничения должны касаться и междугородних автобусных рейсов, ведь они длятся несколько часов. Например, заполняемость должна быть 50%. Сельским жителям ведь надо съездить к врачу. Театры, музеи, места общественного питания закрыты, а в автобусе, получается, можно делать все, что душе угодно. Мне кажется, это двойные стандарты. Очень прошу, мне скоро снова надо к врачу ехать, а я боюсь. Мне ведь 75 лет”, — сказала Лейда.

”3 марта в 15:00 я выехала из Тарту в Муствеэ на автобусе Lux Exspress, следовавшим до Нарвы. Пассажиров было очень много — около 48 человек. Ни у одного из сидящих за много людей не было маски. Один из пассажиров постоянно кашлял, другой — хрипел. Воздуха в автобусе не хватало. Когда я выходила в Муствеэ, спросила у водителя, разве не должна быть в автобусе загрузка 50%. Он мне ответил, что соблюдение дистанции в 2 метра к общественному транспорту не относится”, — рассказала 75-летняя Лейда. Хотя многие не поймут этих, вполне оправданных, опасений, но пожилая женщина каждый раз испытывает стресс, когда едет в общественном транспорте и видит, что большинство пассажиров находятся в автобусе без маски.

Один мой знакомый на прошлой неделе ехал на автобусе M-K. Reisid из Таллинна в Хаапсалу. Так как он относится к группе риска, то при входе в автобус и во время всего переезда он был в маске. Автобус был маленький (у компании на этой линии работают микроавтобусы), места все заняты. Большинство пассажиров сразу же сняли маску после входа в автобус и оставались без нее на протяжении всего рейса. Водитель автобуса на это не отреагировал, пустив все на самотек.

Я позвонил по обоим номерам инфолинии M.K. Reisid и спросил, почему их компания и водители не требуют носить маски во время поездки. Ведь отказавшихся надеть маску можно выставить из автобуса точно так же, как делается это с теми, кто употребляет алкоголь, курит или дебоширит.

Оба сотрудника, ответившие на мои звонки, сказали, что ношение маски носит добровольный характер. Представитель автобусной компании несколько раз уверил меня, что водитель автобуса не обязан вмешиваться, что только сам пассажир может посоветовать другим людям, находящимся в автобусе, надеть маску. Якобы они обращались за разъяснениями и в Центр общественного транспорта, и в Департамент транспорта, и в полицию, и везде получили подтверждение, что водитель автобуса не может ничего требовать.

Где правда? Или представители автобусной компании просто не знают, о чем говорят?

Это эмоциональный вопрос. Если пассажир в маске окажется в автобусе в меньшинстве и начнет, отстаивая свои интересы, спорить с антимасочниками, это может плохо закончиться для него же самого. Тем более, что абсурдная борьба с масками и отрицание пандемии затуманили мышление некоторых людей.

Неприятие науки и медицины, разросшиеся до какой-то несусветной чуши, переходит все границы. В течение нескольких месяцев стало понятно, что поразительно большая часть жителей Эстонии не может отличить нормальное явление от паранормального, факт от выдумки, ясновидящего от ученого.