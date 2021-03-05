05.03.2021, 18:52
ФОТО | В Йыгевамаа столкнулись машина скорой помощи и легковушка(2)
Сегодня в 14:05 на перекрестке Пуху недалеко от Пылтсамаа в Йыгевамаа столкнулась находящаяся на вызове машина скорой помощи и легковой автомобиль Audi, ехавший по второстепенной дороге. В легковом авто кроме водителя находились два маленьких ребенка.
Один ребенок был доставлен с места происшествия в больницу для проверки состояния здоровья. Второй ребенок и водитель легковушки не пострадали.
В машине скорой помощи кроме бригады находился и пациент. По имеющимся данным, водитель Audi A6 при пересечении перекрестка не заметил автомобиль скорой помощи и повернул налево к автозаправке. Избежать столкновения не удалось, и машина медиков врезалась в Audi со стороны переднего пассажирского сидения.
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