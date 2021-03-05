США и Британия готовят новые санкции против России. Чего ждать и насколько это опасно?

Эти санкции вводятся в два этапа: до сих пор был введен лишь первый этап, который не предполагает серьезных ограничений. Второй этап по закону должен был быть введен через три месяца после первого. Он предполагает запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, практически полный запрет взаимной торговли, заморозку дипломатических отношений и запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны (под эту норму попадает "Аэрофлот", и введение первого этапа санкций в 2018 году привело к падению его акций.).

В августе 2018 года госдепартамент США объявил о санкциях, которые были связаны с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Британии. Эти санкции были прозваны "драконовскими" и введены в рамках закона о контроле над распространением химического и биологического оружия от 1991 года.

"Администрация Байдена пока даже не назвала, кто именно в министерстве финансов и в госдепартаменте будет отвечать за санкционную политику. После того как эти кандидатуры будут названы, администрация обещает провести пересмотр санкционной политики в отношении России", — объяснил он.

Старший эксперт вашингтонского Атлантического совета, экономический советник правительства России в начале 1990-х Андерс Аслунд в беседе с Би-би-си заявил, что санкции, введенные на этой неделе, — это только начало.

Экономисты еще при избрании Джо Байдена президентом США говорили о том, что риски санкций повышаются.

Тем не менее американские и британские власти обсуждают и более жесткий набор мер, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на несколько источников.

США и страны Европы на этой неделе ввели новые санкции из-за отравления политика Алексея Навального. Американские санкции коснулись российских чиновников и нескольких НИИ. Кроме того, власти США запретили правительственным организациям выдавать России кредиты, а также внесли ее в список стран, в которые запрещен экспорт военных технологий. Экономисты тогда посчитали, что эти санкции — косметические и вряд ли могут серьезно сказаться на российской экономике.

Действительно, инвесторы на публикацию Блумберга отреагировали довольно спокойно: к 14:30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,76%, а доллар даже немного снизился к рублю — на 8 копеек до 74,6 рубля.

"Важно понимать, что рынок так давно ждет санкций, что у инвесторов есть большая усталость от этого ожидания. Поэтому, возможно, если будет объявлено, что вот проведен анализ мер, принято финальное решение, то в какой-то степени это, возможно, и облегчение для рынка", — объясняет Орлова.

"Если это санкции на новые выпуски, то, в принципе, эффект будет не очень значительный, просто потому что доля нерезидентов снижалась в последние годы. Во втором полугодии их участие в покупке новых размещений колебалось на уровне от 5 до 15%", — поясняет она. Орлова допускает, что сам факт того, что суверенный долг могут обложить санкциями, может вызвать негативное движение на рынках, но оно будет краткосрочным.

По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, эффект от подобных санкций зависит от того, будут ли они введены на весь госдолг или только на новые выпуски облигаций.

В заметке агентства Блумберг говорится, что администрация Джо Байдена может рассмотреть вопрос о санкциях в отношении суверенного долга России, причем в партнерстве с европейскими странами. Таких санкций против России до сих пор не вводилось. Внешнее финансирование страна привлекает в основном в виде облигаций, в которые вкладывают деньги европейские и американские инвесторы.

Согласно Блумбергу, власти США как раз обдумывают введение второго этапа этих санкций, если Россия не предоставит гарантий или не разрешит инспекцию заводов и институтов, где химическое оружие могло быть произведено.

Власти США до сих пор не ввели второй этап этих санкций, хотя по закону 1991 года, чтобы его избежать, Россия должна была предоставить гарантии того, что она больше не будет производить или использовать химическое оружие. Публично о таких гарантиях ни США, ни Россия не заявляли.

Орлова считает, что ситуация будет намного хуже, если санкциями обложат весь государственный долг: доля нерезидентов там — 3 трлн рублей.

"Но пойдут ли страны [США и Великобритания] на этот шаг? Потому что в основном это их фонды. В какой степени у них будет готовность причинять убытки своим игрокам?" — рассуждает экономист. Рубль в этом случае, по ее прогнозу, может ослабнуть до 75-80 рублей за доллар.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров оценивает вероятность введения санкций против всего российского долга примерно в 30%. В этом случае стоимость российских облигаций снизится, минфин сможет их выкупить дешево и погасить. А вот иностранные инвесторы, по его словам, могут серьезно потерять в деньгах.

"Желание оказать экономическое давление на Россию в итоге приведет к оказанию экономического давления на своих собственных инвесторов — на инвестиционные фонды, на банки, в том числе и пенсионные фонды, которые держат в своих портфелях этот долг", — объясняет он.

Тем не менее в долгосрочной перспективе, по словам Орловой, для российской экономики это в любом случае плохие новости, но вряд ли они приведут к кризису.

"По большому счету это говорит о том, что долгосрочно Россия остается отрезанной от глобальных рынков капитала. Но дело в том, что Россия с 2014 года делала ставку на свои собственные ресурсы. Это модель, которая позволяет экономике оставаться в такой слабой траектории роста — 1-2% в год", — объясняет Орлова.

Санкции против бизнесменов



Еще один обсуждаемый вариант — это санкции по "закону Магнитского". Блумберг уточняет, что они могут коснуться российских бизнесменов. Это может быть опасно лично для российских крупных бизнесменов и для связанных с ними компаний.

В апреле 2018 года минфин США ввел персональные санкции против 24 россиян, а также связанных с ними компаний. Этим людям был запрещен въезд в США, а их активы там замораживались.