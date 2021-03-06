Неделя в Беларуси: отказ Литвы выдать Тихановскую, поиск тунеядцев, слив скандальной аудиозаписи

"Преследуйте тех, кто угрожаем нам с вами, чиновникам"

В феврале белорусские власти пытались убедить Латвию выдать им другого бывшего претендента на президентский пост — Валерия Цепкало. Но и официальная Рига не собирается выдавать Беларуси оппозиционера.

Литва не одинока в этой позиции, напоминает директор Центра восточноевропейских исследований в Вильнюсе Линас Кояла: "Режим Лукашенко не признан легитимным ни в Литве, ни в других странах ЕС. Более того, факты нарушений прав человека, насилия против мирных демонстрантов в Беларуси хорошо задокументированы. Ряд белорусских силовиков находятся под международными санкциями за нарушения прав человека. Это делает практически невозможными двусторонние отношения Литвы с режимом Лукашенко".

"Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим".

В Литве отклонили запрос Генпрокуратуры Беларуси на экстрадицию экс-кандидата. Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в телефонном разговоре с немецким изданием Deutsche Welle заявил, что их страна не выдает людей, подвергающихся политическому преследованию.

Следственный комитет Беларуси передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию лидера оппозиции Светланы Тихановской, которая сейчас находится в Литве. Четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты обвиняют в ”подготовке к массовым беспорядкам” и ”захвату зданий и сооружений”. Официальный Минск объявил Тихановскую в розыск.

Очередной суд на журналистами становится одной из самых обсуждаемых тем недели в Беларуси. Журналистка портала TUT.BY получила 6 месяцев колонии за свою работу. Также белорусы активно обсуждали аудиозапись, в которой человек с голосом, похожим на голос бывшего министра внутренних дел Беларуси, в оскорбительных выражениях призывает подчиненных подавлять протесты.

4 марта в День белорусской милиции объединение BYPOL (силовики, которые перешли на сторону оппозиции) выложили в интернет аудиозапись: на ней предположительно бывший министр внутренних дел страны Юрий Караев выступает перед силовиками. Караев занимал пост главы МВД Беларуси с июня 2019 года по октябрь 2020 года.

В BYPOL утверждают, что на записи — прощальная речь экс-министра, обращенная к сотрудникам ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией). В речи человек с голосом, похожим на голос экс-главы МВД Беларуси, говорит о том, что силовики спасли страну.

Также на записи человек называет силовиков ”государевыми людьми”, а несогласных с властями ”жирными обывателями”.

"Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам. Ну и особенно если вам. Все бросайте, находите эту тварь и убирайте. Вот мое такое вам наставление" — говорит голос. Упоминает человек на записи и Александра Лукашенко. "А потом президент еще говорил, и у меня родился мем. Он сказал, что хорошо, что так легко не с войной, но с бедой научилось справляться белорусское общество. И я говорю: ”Новый мем: синей жопой спасли страну!"

"Это, безусловно, был один из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции. Однако вы достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами. Так держать, ребята!", — сказал 4 марта Александр Лукашенко во время поздравления сотрудников белорусской милиции.

Гибель Романа Бондаренко: осуждены врач и журналист

2 марта суд Московского района Минска огласил приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, возбудившей уголовное дело, повлекло тяжкие последствия.