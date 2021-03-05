КАРТА | Результаты анализа сточных вод на COVID-19: до стабилизации еще далеко

В этот раз в карту исследований не был включен город Пайде, так как взятые пробы не внушали доверия.

Как сообщил профессор молекулярной экологии ТУ Вельё Кисанд, на пайдеские пробы, вероятно, повлияли талые воды, которые сильно разбавили сточные воды, возникающие в результате человеческой деятельности. Об этом говорило в тысячу раз меньшее содержание в них бактерии E. coli.

"Поэтому нельзя считать и содержание коронавируса в пробах из Пайде достоверным", - сказал Кисанд.

По словам профессора микробиологии ТУ Танеля Тенсона, результаты регулярно берущихся проб показывают уже с начала года большое содержание коронавируса В некоторых регионах - очень большое, что не позволяет еще говорить о стабилизации ситуации.

Пробы сточных вод берутся в начале недели во всех уездных центрах и в городах с населением свыше 10 000 человек.

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