Посольство РФ назвало Таммсааре российским писателем эстонской национальности

На днях посольство опубликовало на своих страницах в Facebook и Twitter пост, в котором Антон Хансен Таммсааре называется ”российским писателем эстонской национальности”.

”В связи с отмечаемым 3 марта Всемирным днем писателя мы решили вспомнить российского писателя эстонской национальности Антона Хансена Таммсааре. Он родился 30 января 1878 г. на севере Эстляндской губернии, на хуторе Таммсааре-Пыхья в волости Албу в крестьянской семье”, — написали представители посольства. Далее приводится краткая биография Таммассаре.

На каком основании посольство считает писателя российским, из публикации не следует. Большую часть жизни Таммсааре прожил в Эстонии.

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