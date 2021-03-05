Ответ Кристену Михалу: Таллинн требовал смелых шагов по борьбе с вирусом уже с июля(47)
Нападки Кристена Михала на Таллиннскую мэрию, будто бы город ничего не делает для борьбы с коронавирусом, и якобы у мэра нет доверия в русскоязычном пространстве, непонятна. Таллинн уже с лета разработал план по урегулированию кризиса, а на меры поддержки выделил более 13 миллионов евро. Более того, из высказываний Михала создается впечатление, будто руководителю доверяют тогда, когда он силой своего слова может остановить коронавирус. Если это действительно шкала измерения доверия, то у Кристена Михала есть возможность показать, насколько он и его партия убедительны. Но в данном случае на первом месте борьба с вирусом, а не борьба за популярность.
Чтобы руководить городом и страной в такой ситуации, доверие властям без сомнений необходимо. Еще важнее поддерживать это доверие продуманными и последовательными решениями. Скачущие и импровизированные решения, которые, к сожалению, мы наблюдаем в последние недели на уровне правительства, снижают желание людей придерживаться правил.
Опасения Таллиннской горуправы не зависели от политической обстановки — Таллинн еще в июле обратил внимание правительства на то, что надо готовиться ко второй волне и ухудшению эпидемиологической ситуации. Столица всегда хотела более решительных действий. Летом Таллинн также разработали план реагирования на кризис.
Хотя Михал и утверждает, что сейчас нет необходимости вводить чрезвычайное положение, никто не может быть уверенным, что в итоге правительству не придется ввести режим ЧП. Лучше это сделать сейчас, чем потом, когда ряд процессов выйдет из-под контроля, уровень заражения вырастет еще больше, а больницы не выдержат перегрузки.
Чрезвычайное положение — это не только правовой вопрос. Это также вопрос коммуникации, сигнал населению, что ситуация крайне серьезная и другого выхода нет. А мы наблюдаем дефицит подобных сигналов от правительства. Больший дефицит, чем вакцины. Кто-нибудь может вспомнить, со скольки до скольки могли работать места общепита? За последние пару месяцев были всевозможные версии. А кто-то понимает, в каких вариациях можно заниматься спортом? Это факт, что новое правительство сначала ослабляет ограничения, а потом вынуждено их ужесточать. И этот факт стал серьёзным, полученным на горьком опыте уроком. Цена этого урока — перегруженные больницы, перерабатывающие врачи и медсестры и растущее число смертей.
”Эта статья не появилась бы, если бы мэр не относился наплевательски к собственным обязанностям. Нынешние ограничения стали уже более жесткими, чем были в период чрезвычайной ситуации”, — пишет Михал. Руководитель центра интенсивного лечения Северо-Эстонской региональной больницы Кристо Эриксон говорит, что ограничения недостаточны. Руководитель центра интенсивного лечения тоже наплевательски относится к своим обязанностям?
Михал требует от города активной разъяснительной работы о важности ношения масок и вакцинации. При этом Таллинн уже стал примером для всей Эстонии по раздаче масок. Осенью столица раздала миллион масок. С понедельника, 8 марта начнется социальная кампания — маски будут раздавать многодетным семьям, малообеспеченным родителям-одиночкам, жильцам квартирных домов с высоким риском заражения и одиноким пожилым. Муниципальная полиция раздает маски и проверяет их ношение в общественном транспорте и на остановках. Какое другое местное самоуправление Эстонии делает больше?
Михал пишет, что хочет уплотнения графика общественного транспорта. Весной общественный транспорт Таллинна ходил по обычному графику, хотя число пассажиров резко упало, и зачастую поездка на автобусе становилась чуть ли ни приватной. Уплотнение графика сейчас было бы непродуманным, ведь водители автобусов и трамваев не живут в вакууме и могут тоже попасть в изоляцию или заболеть. Таллиннский общественный транспорт работает с резервом, чтобы при неприятных сюрпризах продолжить работу. Более того, число пассажиров упало на примерно 15 процентов, так многие работают из дома или учатся дистанционно. Сейчас в часы-пик на маршруты вывели больше сочлененных автобусов, чтобы люди могли лучше держать дистанцию.
Михал указывает на необходимость помогать предпринимателям. Полностью согласна, вместе с ограничениями должны действовать меры компенсации. С осени Таллиннская горуправа предлагает предпринимателям центра города значительные скидки на аренду — в большинстве случаев речь идет о скидке в 80 процентов. Эту меру продлили до 30 апреля. На различную помощь частным лицам и предпринимателям еще в 2020 году было выделено 13,5 млн евро. И поддержка продолжается.
Прискорбны и основанные на национальности уничижительные намеки Михала в сторону Ласнамяэ, русскоязычного населения и "Спутника". Я и раньше замечала попытки реформистов говорить так, будто коронавирус — это беда каких-то глупых ласнамяэсцев (например, высказывания Вальдо Рандпере). Может уже хватит этого неадекватного этнического противопоставления. Если мы хотим победить болезнь, то должно напрячься все общество. Вирус, к сожалению, везде — ни у кого нет причин утверждать, что среди его знакомых, в его районе или этнической группе он не распространяется.
Наконец, по словам Михала, надо придать силы словам слова Аркадия Попова. Это и происходит. Он работает в таллиннской городской системе, участвует в пресс-конференциях горуправы, регулярно выступает в изданиях Pealinn и ”Столица”. И в основном он говорит о том, что если не введем более строгих ограничений, вирус окончательно выйдет из-под контроля. Прислушайтесь уже наконец.
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