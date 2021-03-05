ФОТО И ВИДЕО | В Харьюмаа на обочине дороги были замечены двое мужчин с оружием. Полиция искала их с собаками, но безрезультатно

Полиция подтвердила, что в четверг поступило сообщение, что в деревне Тыммику были замечены двое мужчин с похожими на оружие предметами в руках, которые направлялись в сторону Кейла.

Полицейский патруль с собаками обыскал местность, но найти двоих мужчин не удалось, также не было замечено никаких других подозрительных лиц.

Полиция поблагодарила внимательного гражданина и отметила, что всегда серьезно реагирует на подобные сообщения.





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