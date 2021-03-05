В борьбе за титул Зеленой столицы Европы Таллинн соревнуется с 15 городами

Как отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, стратегическая цель города — расти и быть одним из флагманов так называемого зеленого поворота.

”В перспективных планах Таллинна сделан особый упор на экологию — это касается и изменений в управлении, и нового подхода не только к планированию городского пространства, но и во многих других сферах, — сказал Михаил Кылварт. — Зеленая инновация, развитие умных и бережно относящихся к климату городов — цель развития, на которую взял курс весь мир, и которая отражается в нынешней и дальнейших программах развития Таллинна. Столица обладает цифровыми возможностями мирового уровня — это позволит нам найти наилучшие решения, которые помогут сберечь окружающую среду. Участие в конкурсе на звание Зеленой столицы Европы — один из этапов на этом пути, и новые инициативы и проекты, которые появятся в процессе, поддержат нашу более масштабную концепцию”.

Четыре кита зеленого поворота столицы — это энергоэффективность зданий и улучшение внутреннего климата, регулирование автомобилизации и сокращение выбросов парниковых газов, сохранение и увеличение биологического разнообразия, а также экономика замкнутого цикла, которая в том числе касается снижения производства отходов, бережного и эффективного использования ресурсов, вторичного использования.

Города, вышедшие в финал, определятся в апреле этого года. В сентябре они смогут представить свои кандидатуры жюри. После того, как жюри заслушает презентации, победитель будет объявлен в финском городе Лахти — Зеленой столице Европы 2021.

Помимо Таллинна, за звание Зеленой столицы Европы борются еще 15 городов: столица Болгарии София, город Логроньо в северной части Испании, столица Хорватии Загреб, столица Ирландии Дублин, город Кальяри (о. Сардиния, Италия), столица Польши Варшава, а также польские Краков, Гданьск и Жешув, столица Северной Македонии Скопье, шведский Хельсинборг, столица Сербии Белград, город Кошице (Словакия) и турецкие города Газиантеп и Измир.