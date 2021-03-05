ВИДЕО: Германия победила в биатлонной эстафете, Россия завоевала серебро

Немецкий квартет лидировал на протяжении всей гонки и одержал первую победу в нынешнем сезоне.

Главная интрига эстафеты перед последним этапом сохранялась в борьбе за другие места на призовом подиуме. На заключительную стрельбы вторым пришел лидер норвежцев Йоханнес Бе, который опережал россиянина Эдуарда Латыпова почти на 30 секунд.

Скандинав залез на штрафной круг, чем незамедлительно воспользовался Латыпов, который начинал свой этап седьмым. Российская команда завоевала в эстафете серебро, что является ее лучшим результатом в сезоне.

Эстонские биатлонисты в эстафетной гонке чешского этапа Кубка мира не выступали.