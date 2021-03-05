В рамках программы развития Министерство обороны планирует приобрести новое вооружение(40)
Министр обороны Калле Лаанет утвердил программу развития Министерства обороны на 2022-2025 годы, которая предусматривает приобретение нового вооружения, внедрение системы морских мин и береговой обороны, а также продолжение приема на вооружение артиллерийских самоходных установок. Кроме того, развиваются возможности командования Силами обороны, улучшается осведомленность о ситуации, в том числе в отношении морского мониторинга в соответствии с требованиями НАТО, а также разрабатывается система тактической связи.
По словам министра обороны Калле Лаанета, важно, чтобы в рамках новой программы развития мы могли сохранить существующие возможности и развивать новые. <Хорошим примером здесь являются шаги, принимаемые для усиления защиты на море, где у нас было множество упущений и где мы делаем значительный скачок в развитии с помощью собственных инвестиций и инвестиций союзников, что позволит там достичь лучшей коммуникации, защищенности и осведомленности о ситуации. Мы также приступаем к так называемому военно-морскому проекту будущего, который должен стать ориентиром для ВМФ Эстонии и других стран через 10-15 лет>, — добавил Лаанет.
Лаанет отметил, что развитие оборонной готовности — это долгосрочный процесс, пауза в котором может сказаться на нашей безопасности в последующие десятилетия. <С новой программой развития мы хотим развить также те возможности, с помощью которых мы сможем служить опорой для гражданского населения в кризисных ситуациях>, — добавил Лаанет, по словам которого, планируется разработать решения полевого госпиталя при 1-й и 2-й пехотных бригадах.
Один из полевых госпиталей Сил обороны использовался прошлой весной на Сааремаа, помогая тамошней больнице справиться с коронавирусом. При комплектации полевого госпиталя в большей части были использованы решения, предложенные эстонскими предпринимателями.
В 2019 году Министерство обороны направило в общей сложности почти 338 миллионов евро, включая налог с оборота, на оборонные закупки, инфраструктуру, ИТ услуги, управление недвижимостью, закупленную услугу общественного питания и различные хозяйственные расходы. 53%, то есть более половины этих денег, вернулись в экономику Эстонии.
Согласно новой программе развития планируется принять на вооружение новое ручное огнестрельное оружие, пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, противотанковые гранатометы, снайперские винтовки и минометы.
В рамках программы развития увеличиваются инвестиции в вооружение и снабжение подразделений ополчения, формируемых на базе Кайтселийта. Ежегодная поддержка деятельности Кайтселийта достигнет в 2025 году 43,7 миллиона евро, к которым добавятся закупки для подразделений ополчения. Продолжит действовать принцип, согласно которому снабжение подразделений, формируемых на базе Кайтселийта, происходит равнозначно с подразделениями Сил обороны, выполняющими аналогичные задачи.
В дополнение к ряду уже полностью оснащенных подразделений, согласно новой программе развития в полном объеме будут обеспечены снаряжением и техникой тыловые батальоны, пионерские батальоны и рота военной полиции.
Из более крупных госзаказов приобретаются транспортные средства. Также улучшается защищенность солдат (бронежилеты, защищающие от осколочных и пулевых ранений, приборы ночного видения, средства деконтаминации), и приобретаются лазерные симуляторы, которые позволят в ограниченных учебных условиях в подразделениях на уровне роты реалистично и эффективно тренироваться.
По-прежнему уделяется внимание обеспечению достаточного запаса боеприпасов. В 2022-2025 годах в боеприпасы будет инвестировано 135 млн евро, к которым в свою очередь добавится не менее 20 миллионов евро ежегодно из государственной программы инвестиций в оборону.
В программе развития по компетенции Министерства обороны на 2020-2023 годы описаны цели развития военной гособороны и ресурсы, необходимые для их достижения, при определении которых исходили из плана развития гособороны на 2017-2026 годы, военных рекомендаций командующего Силами обороны и целей военной мощи НАТО.