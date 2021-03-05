В рамках программы развития Министерство обороны планирует приобрести новое вооружение

Министр обороны Калле Лаанет утвердил программу развития Министерства обороны на 2022-2025 годы, которая предусматривает приобретение нового вооружения, внедрение системы морских мин и береговой обороны, а также продолжение приема на вооружение артиллерийских самоходных установок. Кроме того, развиваются возможности командования Силами обороны, улучшается осведомленность о ситуации, в том числе в отношении морского мониторинга в соответствии с требованиями НАТО, а также разрабатывается система тактической связи.

По словам министра обороны Калле Лаанета, важно, чтобы в рамках новой программы развития мы могли сохранить существующие возможности и развивать новые. <Хорошим примером здесь являются шаги, принимаемые для усиления защиты на море, где у нас было множество упущений и где мы делаем значительный скачок в развитии с помощью собственных инвестиций и инвестиций союзников, что позволит там достичь лучшей коммуникации, защищенности и осведомленности о ситуации. Мы также приступаем к так называемому военно-морскому проекту будущего, который должен стать ориентиром для ВМФ Эстонии и других стран через 10-15 лет>, — добавил Лаанет.

Лаанет отметил, что развитие оборонной готовности — это долгосрочный процесс, пауза в котором может сказаться на нашей безопасности в последующие десятилетия. <С новой программой развития мы хотим развить также те возможности, с помощью которых мы сможем служить опорой для гражданского населения в кризисных ситуациях>, — добавил Лаанет, по словам которого, планируется разработать решения полевого госпиталя при 1-й и 2-й пехотных бригадах.

Один из полевых госпиталей Сил обороны использовался прошлой весной на Сааремаа, помогая тамошней больнице справиться с коронавирусом. При комплектации полевого госпиталя в большей части были использованы решения, предложенные эстонскими предпринимателями.