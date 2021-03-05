За сутки в Эстонии коронавирус диагностирован у 1536 человек, умерли 14 зараженных

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 951 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 675 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 177, в Ляэне-Вирумаа — 110, на Сааремаа — 64, в Тартумаа — 54, в Пярнумаа — 26 и в Рапламаа — 24 новых положительных теста. В Вырумаа прибавилось 20, в Йыгевамаа, Вильяндимаа и Ярвамаа — по 16, на Хийумаа — 14, в Ляэнемаа — девять, в Валгамаа — восемь и в Пылвамаа — семь новых случаев заражения. У 24 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1197 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 17,7%.

По состоянию на утро 5 марта в больницах находится 578 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 56 пациентов, из которых на управляемом дыхании 30 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 97. Домой выписали 43 человека, 22 человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло 14 зараженных коронавирусом — 94-летняя женщина, 89-летний мужчина, 88-летний мужчина, 85-летний мужчина, 84-летняя женщина, 83-летний мужчина, 82-летняя женщина, 80-летний мужчина, 78-летний мужчина, 77-летний мужчина, 73-летний мужчина, 71-летний мужчина, 65-летний мужчина и 64-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 637 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 3 887 историй болезни COVID-19 с 3 738 пациентами.

По состоянию на 5 марта выздоровело 54 126 человек. Из них история болезни 38 383 человек (70,9%) завершена, у 15 743 человек (29,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.