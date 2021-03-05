Кристен Михал: вместо требования ввести режим ЧС мэр Кылварт мог бы задаться вопросом, почему он не вызывает доверия среди русских

В-третьих, самыми уязвимыми секторами экономики стали сфера развлечений, общепит и малый бизнес. Во время второй волны государство приходит на помощь, но, естественно, не из щедрости руководителей, а из понимания того, что во время кризиса все нуждаются в поддержке. В отличие от своего предшественника, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус , например, подняла размер финансовой поддержки туристического сектора до 17,5 миллиона евро, а раньше эта сумма составляла 5 миллионов. Поддержка будет также оказана тренерам, FIE, организаторам культурных мероприятий — шаги в этом направлении уже делаются. Вместо того, чтобы указывать, как люди должны выполнять свою работу, мэру стоило бы задуматься о том, какую пользу он может принести городскому бизнесу и работникам.

Во-вторых, нужно вести активную разъяснительную работу о важности ношения масок и вакцинации. Вплоть до личного примера. Нужно хотя бы месяц продержаться, пока вакцина, так сказать, не подставит свое плечо. А не просто ждать непонятно чего. Сегодня нужны доверие и личный пример, а не страх кого-нибудь рассердить призывами не бояться зарегистрированных в ЕС вакцин. Понятно, что ”Спутник V” в их число не входит. Вопрос в том, где ты предпочитаешь находиться: в инфополе собственной страны или соседнего государства. Простой и ясный выбор.

Во-первых, следует уплотнить график движения общественного транспорта, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию. Во время первой волны мы довольно долго убеждали город в необходимости этого шага, может, в этот раз получится побыстрее?

Вместо громких заявлений с требованиями объявить о введении чрезвычайного положения вице-председатель Центристской партии и мэр Таллинна Михаил Кылварт мог бы спросить у себя, почему ему не доверяют его русскоязычные избиратели? Потому, что, требуя через СМИ ввести строгие ограничения, фактически он говорит, что показателями заболеваемости в моем родном Таллинне или, например, в его родном избирательном округе Ласнамяэ должно заниматься правительство во главе с Каей Каллас . Получается, слово Кылварта потеряло всякий вес. А может, ему не хватает смелости или воли сказать это, не ссылаясь на Каю? Но почему?

В-четвертых, в-пятых, в-шестых — продолжать можно до бесконечности. Например, обсудить, куда делась обещанная прошлым правительством крупнейшая инвестиция 2021 года, которая, по заверениям Центристской партии, должна была сломать хребет коронакризису? Здесь я, кстати, на стороне мэра — я обеими руками поддерживаю строительство новой больницы в Таллинне. Нужно на разных уровнях убеждать всех в ее необходимости, в том числе и на уровне ЕС, а не тратить время на бесконечные призывы.

Или: почему мы, например, до сих пор обсуждаем необходимость ремонта таллиннских детских садов? Сколько лет об этом можно говорить?

Кризис — это самое подходящее время, чтобы начать действовать и использовать строительный сектор как рычаг положительного воздействия на экономический цикл. А городской чиновник уже на протяжении полутора лет рассказывает о составлении планов. Никого это не удивляет?

Или вот еще вопрос: не должны ли все медийные ресурсы города в сотрудничестве с частными СМИ быть направлены на разрешение кризиса вместо того, чтобы публиковать в каком-нибудь печатном издании размышления какого-нибудь районного старейшины?

Например, для начала можно начать тиражировать статьи доктора Аркадия Попова (словам которого, очевидно, доверяю не я один) об ответственном поведении и необходимости вакцинирования. А не продолжать публиковать в районных изданиях рассуждения районных старейшин, которые кроме них самих никому не нужны.

Давайте подведем итоги. Эта статья не появилась бы, если бы мэр не относился наплевательски к собственным обязанностям. Нынешние ограничения стали уже более жесткими, чем были в период чрезвычайной ситуации. А в закон были внесены поправки, в соответствии с которыми режим чрезвычайной ситуации нужен только для того, чтобы вывести на улицы войска. Неужели Кылварт действительно хочет сказать, что настало время подключать вооруженные силы?

Сомневаюсь. Мне кажется, это была попытка с помощью театральной решительности заработать политические очки за счет правительства, которое борется с кризисом. Мне кажется, что этого можно было бы и не делать. Или оставить это для оппозиции. Если, конечно, Кылварт не хочет объявить вотум недоверия Ратасу, Кийку и Аабу. В этом случае подобные вещи нужно решать внутри партии, а не вносить сумятицу в то время, когда требуется спокойствие, уверенность и сплоченность.

P.S. Таллинн и Эстония нуждаются сейчас в тех, кто призывают к разумным действиям и заботе друг о друге. Мы либо справимся всем государством сообща, либо каждый будет сам за себя. Ограничения, которые с каждым днем становятся все строже, нужно обсуждать и разумно взвешивать, а не говорить под руку, мол, давай еще!