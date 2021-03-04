"Ливерпуль" впервые проиграл 5 матчей подряд на своем поле

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" впервые в своей истории проиграл 5 матчей подряд национального первенства на своем поле. Перед Рождеством подопечные Юргена Клоппа лидировали, но затем они набрали лишь 12 очков из 39 возможных и откатились на 7-е место в турнирной таблице.