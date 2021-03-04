Профессор: исследование сточных вод на коронавирус ничего хорошего не показывает

"В истории исследований сточных вод были моменты, когда мы видели какую-то положительную динамику: ситуация улучшалась или стабилизировалась. Сейчас мы ничего хорошего сказать не можем. Никакой стабилизации или улучшения мы не видим. Коронавирус распространился по всей Эстонии и довольно сильно", - сказал Тенсон в телепрограмме "Ringvaade"