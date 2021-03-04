Новости Эстонии
04.03.2021, 21:54

Профессор: исследование сточных вод на коронавирус ничего хорошего не показывает

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Henrik Osula
Профессор микробиологии Тартуского университета Танель Тансон сообщил, что результаты свежего исследования сточных вод на предмет обнаружения следов COVID-19 не предвещают скорого сокращения или стабилизации в распространении коронавируса.

"В истории исследований сточных вод были моменты, когда мы видели какую-то положительную динамику: ситуация улучшалась или стабилизировалась. Сейчас мы ничего хорошего сказать не можем. Никакой стабилизации или улучшения мы не видим. Коронавирус распространился по всей Эстонии и довольно сильно", - сказал Тенсон в телепрограмме "Ringvaade"

"Более точные данные поступят в пятницу, но к стабилизации дело пока не пошло", - подытожил Тенсон.

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