04.03.2021, 21:54
Профессор: исследование сточных вод на коронавирус ничего хорошего не показывает(12)
Henrik Osula
Профессор микробиологии Тартуского университета Танель Тансон сообщил, что результаты свежего исследования сточных вод на предмет обнаружения следов COVID-19 не предвещают скорого сокращения или стабилизации в распространении коронавируса.
"В истории исследований сточных вод были моменты, когда мы видели какую-то положительную динамику: ситуация улучшалась или стабилизировалась. Сейчас мы ничего хорошего сказать не можем. Никакой стабилизации или улучшения мы не видим. Коронавирус распространился по всей Эстонии и довольно сильно", - сказал Тенсон в телепрограмме "Ringvaade"
"Более точные данные поступят в пятницу, но к стабилизации дело пока не пошло", - подытожил Тенсон.
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