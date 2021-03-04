Доля опасного "британского" штамма коронавируса в Эстонии увеличивается

Если раньше в основном британский штамм прибывал в Эстонию из-за границы, то. нынешняя тенденция показывает, что штамм уже активно распространяется и внутри страны.

"В случайной выборке мы не обнаружили "южноафриканского" штамма. Тем не менее мы знаем, что он был завезен в страну. Мы выявили его у восьми человек. Все они привезли его из-за границы. Интересно и то, что в последние недели этот штамм прибывал из Танзании", — сообщила Хуйк.