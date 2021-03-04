Новости Эстонии
04.03.2021, 21:39

Доля опасного "британского" штамма коронавируса в Эстонии увеличивается

 (7)
pixabay.com
К настоящему моменту случайная выборка тестов показала, что так называемый "британский" штамм коронавируса составляет примерно 13% от всех представленных в Эстонии штаммов коронавируса, передает rus.err.

"Как известно, этот штамм вируса распространяется быстрее", отметила профессор медицинской микробиологии и вирусологии ТУ Кристи Хуйк.

Если раньше в основном британский штамм прибывал в Эстонию из-за границы, то. нынешняя тенденция показывает, что штамм уже активно распространяется и внутри страны.

А что касается еще одного опасного "южноафриканского" штамма вируса, то здесь есть хорошие новости.

"В случайной выборке мы не обнаружили "южноафриканского" штамма. Тем не менее мы знаем, что он был завезен в страну. Мы выявили его у восьми человек. Все они привезли его из-за границы. Интересно и то, что в последние недели этот штамм прибывал из Танзании", — сообщила Хуйк.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)