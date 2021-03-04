Доля опасного "британского" штамма коронавируса в Эстонии увеличивается(7)
"Как известно, этот штамм вируса распространяется быстрее", отметила профессор медицинской микробиологии и вирусологии ТУ Кристи Хуйк.
Если раньше в основном британский штамм прибывал в Эстонию из-за границы, то. нынешняя тенденция показывает, что штамм уже активно распространяется и внутри страны.
А что касается еще одного опасного "южноафриканского" штамма вируса, то здесь есть хорошие новости.
"В случайной выборке мы не обнаружили "южноафриканского" штамма. Тем не менее мы знаем, что он был завезен в страну. Мы выявили его у восьми человек. Все они привезли его из-за границы. Интересно и то, что в последние недели этот штамм прибывал из Танзании", — сообщила Хуйк.
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