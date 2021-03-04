ФОТО | Протестная акция антимасочников в центре Юлемисте провалилась

Как уже сообщалось, во вторник в одной эстоноязычной группе Facebook был кинут клич собраться сегодня, 4 марта, в 18 часов у центра Юлемисте с тем, чтобы затем всей группой зайти без масок в какой-либо магазин и совершить там покупки в обычной кассе.