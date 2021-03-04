Эстонский двоеборец занял 11-е место на чемпионате мира

Молодой двоеборец дальше всех улетел на большом трамплине (138 м) и выигрывал перед 10-километровой гонкой 22 секунды у ближайшего преследователя.

На лыжне австрийский талант упрочил свое преимущество. Занявший второе место титулованный норвежец Ярл Рийбер проиграл победителю 37 секунд. Бронзовая медаль вручена японцу Акито Ватабе (+45,8).

Удачно выступил на большом трамплине 24-летний эстонский двоеборец Кристьян Ильвес. После первого вида программы с прыжком на 124,5 м он занимал 7-е место (+1.43). На лыжне Ильвес, как и ожидалось, выступил похуже, но 11-е место (+2.36,2) - лучший результат эстонского двоеборца на чемпионатах мира.

Напомним, что на среднем трамплине Ильвес занял на прошлой неделе 19-е место, хотя после первого вида программы он замыкал первую пятерку.

"Перед чемпионатом мира сделал сильный цикл интервальных тренировок, поэтому в первую неделю организм полностью не был еще готов. Теперь я чувствовал себя гораздо лучше. Это была настоящая гонка от начала до конца", - так прокомментировал свое выступлениее в Оберстдорфе Ильвес.