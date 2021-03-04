В России назвали предельный срок работы Международной космической станции

”Мы сейчас уже думаем и решение об этом на верхних уровнях уже принято, чтобы станция до 2028 года летала”, — сказал Гидзенко. Он отметил, что микротрещитны, обнаруженные на МКС, после того, как их загерметизируют, не повлияют на срок эксплуатации станции.