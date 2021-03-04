"Очнулся в реанимации": истории белорусов, находящихся на лечении в ФРГ

"Меня ранило рядом с тем местом, где был убит Александр Тарайковский (первый погибший в Минске протестующий, чья смерть была официально подтверждена. — Ред.)", — рассказывает Григорий. "Чуть не вошел в историю Беларуси", — добавляет он и смеется. Улыбка выглядит криво, правый уголок рта менее подвижен, чем левый. Но тот факт, что Григорий шутит, можно считать чудом, ведь после полученной черепно-мозговой травмы его шансы на выживание, по мнению врачей, составляли лишь 20 процентов. Подробности о травме и свое настоящее имя он в целях безопасности раскрывать не хочет.

"Весь Минск вышел": история Григория

В тот теплый летний вечер Григорий после работы пошел на мирную акцию в Минске против фальсификации выборов президента. "Это даже нельзя митингом назвать, люди просто стояли. Очень много людей, такое чувство, что весь Минск вышел. Интернет выключили, вот люди и вышли. Атмосфера была, как на стадионе во время матча", — говорит молодой человек. Он вспоминает, что, когда протестующих начали разгонять силовики, он забежал в близлежащий магазин, потом вышел из него и… больше он ничего не помнит. Григорий очнулся в реанимации, где неделю провел в коме.

Он рассказывает, что после полученной травмы перенес восемь операций и провел в общей сложности около четырех месяцев в больнице. Первое время правые нога и рука были парализованы, правая часть лица была словно заморожена, говорить он не мог. Сейчас речь восстановилась, хотя некоторые слова даются с трудом. "Сколько мне лет? Из-за афазии я порой забываю числа. Ах да, 29", — говорит Григорий.