Рекордсмен Эстонии Назаров занял 7-е место на чемпионате Европы

Золотую медаль в этом виде программы завоевал итальянец Ламонт Якобс, показавший лучший результат зимнего сезона - 6,47. Серебро взял немец Кевин Кранц - 6,60. Бронза досталась словаку Яну Волко - 6,61.

Три забега и рекорд Эстонии

Для эстонского спринтера субботний день в польской Торуни получился очень насыщенным. Утром он выиграл с результатом 6,67 предварительный забег, показав 8-й результат среди 65 участников.

Днем Назаров занял в полуфинальном забеге второе место, улучшив свой же рекорд Эстонии - 6,62. С прежнего достижения спринтер сбросил 0,01 секунды.

В финале Назаров не сумел превзойти полуфинальный результат, но он не отчаивается: "Мое время в финальном забеге было лучше любого прошлогоднего результата, поэтому горевать тут нельзя. Рад, что в финале не был последним и оставил датчанина позади", - приводит Delfi Sport слова Назарова.

Интересно, что еще месяц назад 21-летний Назаров планировал выступать на чемпионате Европы в беге на 60 метров с барьерами, где он минувшей зимой также установил национальный рекорд (7,74).

Барьерист пробился в полуфинал

В чемпионате Европы выступают 7 представителей Эстонии. На дистанции 60 метров с барьерами в полуфинал пробился Кейсо Педрикс - 7,79.

Эстонские барьеристки ограничились предварительными забегами. Креэте Верлин заняла 29-е место, Диана Сууманн показала 33-й результат.

Многоборец Ристо Лиллеметс после четырех видов программы занимает 8-е место среди 11 участников.

Накануне Тони Ныу на дистанции 400 метров занял 44-е место среди 49 бегунов - 48,42.

19-летняя прыгунья в высоту Лилиан Турбан повторила свой личный рекорд - 1.87, но этот результат принес ей в квалификации последнее 17-е место.