Swedbank представляет четыре новых инвестиционных фонда Robur

Robur Savings Funds — это фонды фондов, которые сбалансированно составлены на основе индексных фондов Robur, что позволяет диверсифицировать риски между различными регионами и секторами.

Имеются четыре новых фонда Swedbank Robur Savings Funds: Swedbank Robur Savings Fund 10, 30, 60 и 100. Цифры показывают долю акционерных фондов в портфеле конкретного фонда.

”Все больше жителей Эстонии пускают свои деньги в рост с помощью инвестирования. Об этом свидетельствует количество открытых клиентами Swedbank в Эстонии счетов ценных бумаг, которое превысило 10 000 и удвоилось в прошлом году, что является предпосылкой для роста инвестирования. В связи с растущим спросом, мы представляем в Эстонии четыре новых инвестиционных фонда Robur Savings Funds со сбалансированным портфелем”, — сказал руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

Цель Swedbank Robur — делать долгосрочные инвестиции в рамках ответственного участия, которое имеет хорошие глобальные перспективы и потенциал для структурного роста. Инвестиционная философия Robur основана на фундаментальном анализе и контроле рисков. Как и все другие инвестиционные фонды Swedbank Robur, Savings Funds работают в соответствии с принципами создания устойчивых ценностей Swedbank. Стратегия всех фондов Robur строго следует международным соглашениям, достигнутым в Париже в 2015 году по борьбе с изменением климата.

”В Savings Funds мы фокусируемся на активах, которые извлекают выгоду из цифровизации и перехода к зеленой экономике. При планировании инвестиций необходимо учитывать, среди прочего, рост населения Земли и увеличение числа городских потребителей и потребителей среднего класса. Наша цель — обеспечить нашим клиентам долгосрочную доходность, а также внести свой вклад в развитие общества и окружающей среды”, — добавил Улла.