В феврале потребление в местах общественного питания и развлекательных заведениях увеличилось на 30%

В январе объем карточных платежей физических лиц снизился почти на 17% по сравнению с декабрем. Это несколько более быстрое падение, чем годом ранее, в конце сезона рождественских праздников. Правда, в феврале были введены более узкие ограничения на большей географической территории страны, но с учетом местоположения предприятий ограничения все же оказались мягче.

”Таким образом, по месяцам мы наблюдаем снижение объемов на 4% в феврале по сравнению с январем, но с поправкой на количество дней в месяце мы видим, что в среднем за один день февраля было совершено на 7% больше транзакций, чем в предыдущем месяце”, — говорит руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт.

По словам Китта, резкий рост операций по карточкам был особенно заметен на предприятиях питания, где дневной оборот увеличился на 25%, и в других развлекательных заведениях, где количество ежедневных транзакций увеличилось на целых 30%. ”Еженедельный оборот этих предприятий достиг своего максимума во вторую неделю февраля, когда оборот был сопоставим с серединой ноября”, — говорит Китт, добавляя, что в последние недели февраля оборот несколько снизился, но все еще оставался на уровне декабря.

Прошлой весной, на пике первой волны распространения вируса, потребление товаров для дома, мебели и электроники росло не по дням, а по часам, снизившись по мере ослабления ограничений. ”Мы и сейчас наблюдаем похожую тенденцию, потому что, например, количество покупок товаров для дома было даже ниже, чем годом ранее. Правда, здесь также следует помнить, что бытовые товары и электроника являются товарами длительного пользования, приобретение которых имеет разумные пределы”, — поясняет Леннарт Китт.