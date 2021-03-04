ВИДЕО | Премьер-министр Кая Каллас: если российская вакцина "Спутник V" получит одобрение в ЕС, Эстония могла бы ее закупить

Сегодня на пресс-конфернеции главе правительства был задан вопрос о том, смогут ли полицейские штрафовать тех, кто не носит в общественных местах маски, хотя такая обязанность действует. Каллас пояснила, что сейчас наложением штрафов совместно занимаются Департамент здоровья и полиция. Но будет введено изменение, которые позволит полиции уже самостоятельно штрафовать людей, которые не надевают маски в тех местах, где это необходимо.