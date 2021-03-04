ВИДЕО | Премьер-министр Кая Каллас: если российская вакцина "Спутник V" получит одобрение в ЕС, Эстония могла бы ее закупить(49)
Сегодня на пресс-конфернеции главе правительства был задан вопрос о том, смогут ли полицейские штрафовать тех, кто не носит в общественных местах маски, хотя такая обязанность действует. Каллас пояснила, что сейчас наложением штрафов совместно занимаются Департамент здоровья и полиция. Но будет введено изменение, которые позволит полиции уже самостоятельно штрафовать людей, которые не надевают маски в тех местах, где это необходимо.
Сегодня стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V" для последующей регистрации. Решение принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.
"Все вакцины, которые получат разрешение Европейского агентства лекарственных средств, мы будем закупать", - сказала Каллас Delfi. Поэтому: если ЕМА даст российскому препарату зеленый свет, то, судя по словам Каллас, можно ожидать появления этой вакцины и в Эстонии.
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