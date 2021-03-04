Futsal Awards: лауреаты названы!

Главное отличие 21-го вручения наград Futsal Awards от всех предыдущих – это введение новых женских номинаций. Впервые в истории были выбраны лучший женский клуб мира, лучший голкипер в женском футзале и лучший тренер в женском футзале. Решение организаторов ввести специальные номинации для прекрасной половины человечества выглядит абсолютно правильным и своевременным ходом, который поспособствует дальнейшему развитию женского футзала. Всего же было выбрано 11 победителей в своих номинациях, ниже мы приводим их список.

Лучший клуб мира

«Барселона» (Испания)

Наверное, нет ничего удивительного в том, что «Барса» в четвёртый раз в истории забрала приз лучшему клубу мира. «Блауграна» в минувшем сезоне выиграла Лигу чемпионов, кубок Короля и кубок Испании, при этом не став чемпионом своей страны. Тем не менее, этого хватило для получения награды лучшему клубу. Чаще «Барселоны» этот приз получал только «Интер», мадридцы признавались лучшими в мире пять раз.

Лучшая национальная сборная мира

Бразилия

В этой номинации все тоже довольно прозаично: бразильцы стали лучшими уже в рекордный девятый раз. «Кудесники мяча» с довольно большим отрывом опередили Испанию и Аргентину. Также среди номинантов отметим сборные России и Казахстана.

Лучший игрок мира

Феррао (Бразилия)

Второй год подряд лучшим футзалистом мира признаётся бразилец Феррао. Победу игрока «Барсы» можно назвать безоговорочной – он опередил одноклубника Серхио Лосано больше, чем на 200 голосов!

Лучший голкипер мира

Игита (Казахстан)

Лидер «Кайрата» и сборной Казахстана уже в пятый раз признаётся сильнейшим голкипером планеты. Натурализованный бразилец лишь однажды уступил этот титул за последние шесть лет – в 2017 году. Голкипер «Спортинга» Гитта пытался составить конкуренцию своему бывшему соотечественнику, но все же уступил с довольно большим отрывом.