Futsal Awards: лауреаты названы!
Главное отличие 21-го вручения наград Futsal Awards от всех предыдущих – это введение новых женских номинаций. Впервые в истории были выбраны лучший женский клуб мира, лучший голкипер в женском футзале и лучший тренер в женском футзале. Решение организаторов ввести специальные номинации для прекрасной половины человечества выглядит абсолютно правильным и своевременным ходом, который поспособствует дальнейшему развитию женского футзала. Всего же было выбрано 11 победителей в своих номинациях, ниже мы приводим их список.
Лучший клуб мира
«Барселона» (Испания)
Наверное, нет ничего удивительного в том, что «Барса» в четвёртый раз в истории забрала приз лучшему клубу мира. «Блауграна» в минувшем сезоне выиграла Лигу чемпионов, кубок Короля и кубок Испании, при этом не став чемпионом своей страны. Тем не менее, этого хватило для получения награды лучшему клубу. Чаще «Барселоны» этот приз получал только «Интер», мадридцы признавались лучшими в мире пять раз.
Лучшая национальная сборная мира
Бразилия
В этой номинации все тоже довольно прозаично: бразильцы стали лучшими уже в рекордный девятый раз. «Кудесники мяча» с довольно большим отрывом опередили Испанию и Аргентину. Также среди номинантов отметим сборные России и Казахстана.
Лучший игрок мира
Феррао (Бразилия)
Второй год подряд лучшим футзалистом мира признаётся бразилец Феррао. Победу игрока «Барсы» можно назвать безоговорочной – он опередил одноклубника Серхио Лосано больше, чем на 200 голосов!
Лучший голкипер мира
Игита (Казахстан)
Лидер «Кайрата» и сборной Казахстана уже в пятый раз признаётся сильнейшим голкипером планеты. Натурализованный бразилец лишь однажды уступил этот титул за последние шесть лет – в 2017 году. Голкипер «Спортинга» Гитта пытался составить конкуренцию своему бывшему соотечественнику, но все же уступил с довольно большим отрывом.
Лучший клубный тренер мира
Андреа Пласа (Испания)
Если «Барса» - лучший клуб мира, а Феррао – лучший игрок, то логично, что лучшим тренером признан наставник «сине-гранатовых» Андреа Пласа. Это вторая подряд подобная награда для испанского специалиста.
Лучший тренер национальной сборной (премия имени Димитрия Николау)
Жорж Браш (Португалия)
В третий раз подряд лучшим тренером сборных признаётся португальский специалист Жорж Браш. Борьба между ним и наставником сборной Бразилии Маркосом Шавьером Андраде велась до последнего момента, но португалец опередил коллегу на 20 голосов.
Лучший молодой игрок мира
Леозиньо (Бразилия)
В этой номинации борьбы не получилось: бразильский вингер «Магнуса» признан лучшим молодым игроком второй год подряд. Победа Леозиньо была очевидна ещё до вручения наград – слишком хорош этот 22-летний игрок, который имеет все для того, чтобы в будущем стать одним из лучших футзалистов в мире.
Лучший арбитр мира
Никола Йелич (Хорватия)
С перерывом в один год хорватский рефери вновь признан лучшим арбитром мира. Второе место осталось за российским арбитром Ириной Великановой.
Лучший женский клуб мира
«Бурела» (Испания)
Испанская «Бурела» выиграла первый в истории приз лучшему женскому клубу, уверенно оторвавшись от конкурентов. Отметим, что на победу в данной номинации также претендовали российская «Аврора» и украинская «Будстар-НПУ».
Лучший игрок мира среди женщин
Амандинья (Бразилия)
Кажется, что здесь альтернативы не будет никогда – Амандинья взяла приз лучшей футзалистке мира в седьмой раз подряд. С 2014 года культовая бразильянка не выпускает эту премию из своих, и делает это абсолютно заслуженно.
Лучший голкипер мира среди женщин
Ана Катарина Сильва Перейра (Португалия)
Голкипер «Бенфики» вернула себе титул лучшего голкипера мира после годичной паузы. В тяжелой борьбе она опередила вратаря итальянской сборной Ану Каролину Кальяри Сестари.
Лучший тренер года женского клуба
Кристин де Соуза (Бразилия)
Ещё один приз, вручавшийся впервые в истории. Символично, что первым обладателем этой премии стала Кристин де Соуза – бразильский специалист, работающая в клубе «Табоао де Серра».
Примечательно, что премии победителям во всех номинациях будут вручены в Загребе во время проведения «Финала восьми» Лиги чемпионов УЕФА. Однако, если этот турнир будет проходить без зрителей, то возможен перенос вручения премии на более поздний срок.