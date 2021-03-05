Жители города в США два года просто так получали 500 долларов в месяц — эксперимент признали успешным

Инициативу, призванную доказать эффективность безусловного базового дохода, запустили в Стоктоне в 2019 году. Как сообщает Associated Press, право на участие в программе получили 125 жителей города, чей средний доход не превышал 46 тысяч долларов.

Согласно докладу исследователей, эксперимент обернулся успехом. Получая 500 долларов в месяц в течение двух лет без каких-либо условий, все 125 человек расплатились с долгами, нашли постоянную работу и получили ”статистически значимые улучшения” эмоционального здоровья.

За время эксперимента увеличилось число тех, кто при наличии безусловного дохода нашёл постоянную работу. Если на момент начала лишь 28% участников имели трудоустройство с полным рабочим днём, то уже через год этот показатель вырос до 40%. В контрольной группе, не получавших 500 долларов в месяц, он увеличился на 5% за тот же период.

Исследователи обнаружили, что члены группы с безусловным доходом чаще сообщали об уменьшении количества случаев тревоги и симптомов депрессии по сравнению с группой, которая денег не получала. Авторы эксперимента отметили, что участники потратили на алкоголь и табак менее 1% средств.

Программу анонсировал в 2017 году бывший мэр Стоктона Майкл Таббс. Он поставил цель доказать, что безусловный базовый доход поможет решить проблему неравенства и улучшить общее состояние здоровья людей.

Подобные эксперименты периодически проводятся в разных странах. В Германии он стартовал в 2020 году: 120 добровольцам предложили три года безусловного базового дохода в размере 1200 евро в месяц. Иногда это не заканчивается положительно: в 2017-2018 годах две тысячи финнов получали по 560 евро месяц без каких-либо условий, после чего уровень занятости не изменился, хотя люди начали чувствовать себя счастливее и реже стали испытывать стресс.

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