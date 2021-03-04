Новости Эстонии
04.03.2021, 16:30

Кийк: если человек не отметит свой день рождения, ничего не случится. Я сам так делал

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Foto: Rauno Volmar
На сегодняшней пресс-конференции правительства министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что государство может закрыть страну, но выразил надежду на то, что этого не придется делать. Для этого, подчеркнул он, необходим вклад каждого из нас.

Кийк отметил, что, помимо соблюдения всех остальных мер, очень важно ограничивать и встречи с родственниками [с которыми вы вместе не проживаете и не общаетесь на ежедневной основе], друзьями, знакомыми. Следует отложить все походы в гости и любое совместное времяпрепровождение. Министр признал, что есть мероприятия, которые никак нельзя отменить или отложить, например, похороны или поминки или свадьба, дата которой была назначена ранее, но проводить их следует в максимально тесном кругу. Все остальное, по словам Кийка, следует отложить.

”Если человек не отметит свой день рождения, ничего не случится. Честно. Я сам несколько лет так делал. Ничего не произошло”, — сказал министр.

”Это тот выбор, который мы можем делать сами. Но влияние этого выбора может быть очень большим”, — отметил Кийк.

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