ФОТО | В Пярну строительство магазина Lidl вышло на финишную прямую

Руководитель эстонского представительства Немецко-Балтийской торговой палаты Тармо Мусто уверен, что приход Lidl положительно скажется на розничной торговле Эстонии. К тому же выбор товаров у местных потребителей расширится. Опыт других стран показывает, что и на рынке труда можно ждать позитивных изменений как в части условий труда, так и в уровне зарплат.