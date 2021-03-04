Черный рынок вакцин от коронавируса добрался и до Эстонии

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством в своем февральском рапорте отмечает, что в странах Евросоюза ко многим членам правительств и руководящим чиновникам сферы здравоохранения обращались частные посредники, увтерждающие, что могут предложить им вакцину от коронавируса, произведенную, например, в Индии, Африке или Южной Америке.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, предложение различных сомнительных средств и устройств против коронавируса уже давно имело место, а теперь к этому добавились и вакцины.

"Конечно же обращались с такими предложениями, нов первую очередь к людям из сферы здравоохранения и к более широкому кругу государственных чиновников. Не могу сказать, поступали ли другим министрам предложения, но мне действительно поступали", — признался Кийк.

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