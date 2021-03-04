В прошлом году количество воспользовавшихся неотложной стоматологической помощью людей увеличилось почти вдвое

В прошлом году Больничная касса выплатила компенсации за зубное лечение взрослых на общую сумму 14,4 миллиона евро, что на 1 миллион евро больше, чем в 2019 году. Число людей, воспользовавшихся данной компенсацией — 284 500 человек- было на почти 21 тысячу человек больше, чем в 2019 году. Больше всего выросло использование компенсации за зубное лечение в размере 40 евро. ”Хотя в первой половине прошлого года в связи с нагрянувшей эпидемией коронавируса плановое стоматологическое лечение было приостановлено на пару месяцев, количество людей, воспользовавшихся в прошлом году компенсацией в размере 40 евро, составило 165 000 человек, что на 20 000 больше, чем годом ранее”, — сказала Кюлли Фридеманн, руководитель отдела первичной медицинской службы Больничной кассы.

Компенсацией в размере 85 евро наиболее активно пользовались пенсионеры по нетрудоспособности и по старости (около 110 000 человек) и беременные женщины (около 8100 человек). Компенсацией за протезирование зубов воспользовалось 35 000 человек, и общая сумма компенсаций составила почти 6,7 миллиона евро.

Во время чрезвычайного положения в стране к системе компенсаций за зубное лечение взрослых присоединилось почти 50 стоматологических клиник, и, по словам представителя Больничной кассы, увеличение числа оказателей стоматологических услуг, у которых можно воспользоваться компенсацией, и числа потребителей компенсации ясно показывает необходимость такой финансовой поддержки как для пациента, так и для оказателей услуг. ”Во время чрезвычайной ситуации в стране оказателям услуг стало понятно, что в сложной ситуации договор с государством дает им чувство защищенности, обеспечивает доходом и помогает удерживать клиентов. Больничная касса также возместила своим договорным партнерам расходы на средства индивидуальной защиты”, — пояснила Фридеманн предпосылки, которые помогли мотивировать клиники заключить договор с Больничной кассой.