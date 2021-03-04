04.03.2021, 11:51
В Кохтла-Ярве из-за утечки газа пострадали мать с ребенком
Foto: Anni Õnneleid
3 марта в 22:41 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве на улице Оутокумпу в одной квартире чувствуется запах газа.
Поспешившие на место спасатели выяснили, что в квартире была утечка газа. Они тут же закрыли газовый кран и проветрили помещения. Спасатели также проверили и проветрили другие квартиры, которые были соединены одной вентиляцией.
Скорая помощь доставила в больницу на осмотр находившихся в квартире женщину и ее ребенка школьного возраста.
Проблему передали специалистам, которые занялись ликвидацией газовой аварии.