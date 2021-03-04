ТАБЛИЦА | Темп выхода из второй пенсионной ступени снова ускорился

По сравнению с прошлой неделей число тех, кто забрал свои деньги из второй ступени, выросло на 6947 человек. На прошлой неделе заявление подали только 6188 человек.

Женщины представили на 4000 заявлений больше, чем мужчины. Причиной этого может быть просто тот факт, что в Эстонии проживает больше женщин, чем мужчин.

Всего во второй пенсионной ступени есть 766 584 активных вкладов.