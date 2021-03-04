Алексей Навальный нашелся в СИЗО, а не в колонии. Как так вышло?

Но Мосгорсуд огласил только вводную и резолютивную часть, а полный текст этого решения, по словам Михайловой, защите не выдали. Нет его и в материалах дела, уточняет адвокат.

Проблема в том, что решение Симоновского суда об отправке в колонию Навального вступило в силу за несколько часов до вынесения приговора по делу о клевете — после оглашения апелляционного постановления Мосгорсуда.

В апелляционной жалобе адвокаты в том числе заявили о нарушении прав на защиту: "Мы не знали в процессе по делу о клевете, что мировой судья будет объединять два приговора. В ходе разбирательства по делу о клевете вопрос об объединении наказаний не рассматривался, мы не выражали по этому поводу свою позицию. Мы считаем это незаконным".

Этот объединенный приговор не вступил в силу, и апелляционная жалоба защиты на него еще не рассмотрена.

По статье 70 Уголовного кодекса — "Назначение наказания по совокупности приговоров" — к наказанию, назначенному по последнему приговору, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору.

Сразу после этого в том же здании суда завершился обвинительным приговором процесс по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Мировой судья Вера Акимова присудила Навальному штраф в 850 тыс. рублей, объединив в приговоре это наказание с реальным сроком по делу "Ив Роше".

Как выяснилось, осужденному и его защите до сих пор не вручили решение Мосгорсуда о реальном сроке по делу "Ив Роше". А приговор по обвинению в клевете на ветерана, в котором объединены все назначенные Навальному на данный момент наказания, включая 2,5 года колонии, в силу еще не вступил.

"Мировой судья сослалась на постановление Мосгорсуда о вступлении в силу решения о реальном сроке Навальному, но не видела этого документа — его вообще не существовало. Мосгорсуд объявил, что он будет полностью изготовлен через неделю. Ни мы, ни Навальный не получили его до сих пор", — говорит Михайлова.

Таким образом, судья Вера Акимова объединила два приговора, ссылаясь на решение апелляционной коллегии Мосгорсуда, официального текста которого не было ни у нее, ни у других участников процесса, считает защита Навального.

На оглашении решения Мосгорсуда в зале Бабушкинского суда, где 20 февраля проходили оба процесса, судья Акимова не присутствовала: узнать о решении апелляции по делу о реальном сроке она могла разве что из СМИ или неофициального разговора с судьями — вне процессуальных правил, говорит адвокат Михайлова..

К тому же, прения, во время которых прокурор просила судью объединить наказание Навальному за клевету с реальным сроком по делу "Ив Роше", завершились еще до того, как это решение подтвердил Мосгорсуд. И защита указывала на то, что оно на тот момент не вступило в силу.

После оглашения этого решения и до вынесения приговора по делу о клевете в процессе оставалось только последнее слово Навального. Процессуальных оснований для объединения двух приговоров это не оставляло, считают адвокаты.

Теперь защита обжалует один и тот же реальный срок лишения Навального свободы в двух разных процессах: в кассации — постановление Симоновского райсуда и Мосгорсуда, в апелляции — приговор мирового судьи. Получается сложная запутанная конструкция, признает Михайлова.

"Наша позиция заключается в том, что оба уголовных дела должны быть прекращены, говорит адвокат, ссылаясь в деле "Ив Роше" на решение ЕСПЧ (он признал процесс несправедливым, а приговор Навальному — незаконным), а в деле о клевете — на экспертные заключения, в том числе представленные стороной обвинения, где говорится, что высказывания Навального были оценочными суждениями.