Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1420 случаев заражения коронавирусом, умерли восемь человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 815 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 628 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 196, в Ляэне-Вирумаа — 80, в Тартумаа — 74, на Сааремаа — 61, в Пярнумаа — 50, в Вырумаа — 25, в Ляэнемаа и Рапламаа — по 21 новому положительному тесту. В Вильяндимаа прибавилось 13, на Хийумаа и в Пылвамаа — по девять, в Ярвамаа — восемь, в Валгамаа — семь и в Йыгевамаа — четыре новых случая заражения. У 27 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1153,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 17,3%.

По состоянию на утро 4 марта в больницах находится 564 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 53 пациента, из которых на управляемом дыхании 28 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 77. Домой выписали 45 человек, 18 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло восемь зараженных коронавирусом — 92-летняя женщина, 90-летний мужчина, 89-летняя женщина, 85-летняя женщина, 80-летний мужчина, 77-летняя женщина, 70-летняя женщина и 58-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 623 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 3 820 историй болезни COVID-19 с 3 674 пациентами.

По состоянию на 4 марта выздоровело 53 360 человек. Из них история болезни 37 712 человек (70,7%) завершена, у 15 648 человек (29,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 960 700 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 70 610 (7,3% от общего количества тестов).