04.03.2021, 09:15
Арку Певческого поля теперь охраняют термокамеры
Foto: Priit Simson
В сентябре прошлого года арка Певческого поля серьезно пострадала из-за поджога. Для защиты столь важного для Эстонии символа у арки были установлены термокамеры. Всего в повышение безопасности Певческого поля было инвестировано почти 32 000 евро.
Для повышения безопасности на Певческом поле из резерва МуПо было выделено более 30 000 евро, на которые под аркой была установлена система распознавания дыма, гари и огня, а также дополнительное освещение и 34 дополнительных камеры.