Рынок труда меняется: 8 рекомендаций консультанта по карьере для тех, кто снова пойдет учиться

Консультант по карьере из Кассы по безработице Лемме-Геттер Богаткин говорит, что изменения на рынке достаточно ясно показывают, что некоторые рабочие места исчезают, в то же время нужны люди с другими навыками. Если человек получит новые навыки или повысит имеющуюся квалификацию, то он не окажется в ситуации, когда у него не будет особого выбора рабочих мест.

Консультант по карьере призывает людей попробовать, и для того, чтобы пробы не остались только пробами, у нее есть 8 рекомендаций, при соблюдении которых взрослым людям, которые снова пойдут учиться, с большей вероятностью учеба будет нравиться и удаваться.

1. Не бойтесь и мыслите шире

Представьте себя на выпускном после получения желаемой специальности и проанализируйте возможности работы на каких местах откроет вам учеба в будущем.

2. Задайте все вопросы еще до начала учебы

Поговорите со своими знакомыми, которые учились по интересующей вас специальности и которые работают в этой сфере, также поговорите с представителями учебного заведения, так вы получите ответы на свои вопросы. Участвуйте в днях открытых дверей по этой специальности.

3. Планируйте учебную нагрузку, учитывайте трудовую и семейную жизнь

Выделите на каждой неделе конкретное время, которое вы посвящаете учебе. Будет ли такой график реальным? Что об этом думает супруг/супруга? Узнайте также о возможностях распределения учебной нагрузки.

4. Поговорите со своим работодателем на тему учебы, проговорите с ним ожидания и потребности

Заменяема ли ваша должность и в какой степени? Поддерживает ли компания ваше решение пойти учиться? Выполнение какой рабочей нагрузки от вас на самом деле требуется?

5. Верьте в маленькие шаги

Не будьте слишком критичными по отношению к себе. Заново сформировать привычку учиться и погрузиться в специальность возьмет время.

6. Не сравнивайте себя с другими

Вы — это вы! Всегда найдется кто-то лучше или хуже вас, как по способностям, так и по достижениям. В действительности учитывается только то, как вы развиваетесь и продвигаетесь.