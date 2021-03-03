ФОТО | Над Эстонией пролетели бомбардировщики США. Их сопроводил российский истребитель

Помимо американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, в миссии были задействованы самолеты союзников по НАТО, включая истребители ВВС Италии, которые находятся в Литве в рамках Балтийского воздушного патрулирования, и находящиеся в Эстонии в рамках Балтийского воздушного патрулирования истребители ВВС Германии.

”Этой миссией мы посылаем четкий сигнал, что наша приверженность союзникам по НАТО непоколебима”, — сказал генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе и ВВС Африки. ”Региональная безопасность является нашей общей целью”.

”Наше активное военное сотрудничество и прочные отношения с Эстонией позволяют нам разделить готовность выполнить свои обязательства, чтобы мы могли справиться с любой глобальной проблемой”, — сказал подполковник Райан Сталлуорт, командир 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи.

Миссии оперативной авиагруппы бомбардировщиков призваны продемонстрировать приверженность США коллективной обороне альянса НАТО и являются наглядной демонстрацией способности США к расширенному сдерживанию, отмечает американское посольство в ЭР.

Универсальный самолет B-1B Lancer считается основой американских бомбардировщиков дальнего действия, способных в любое время быстро доставлять большое количество высокоточного и невысокоточного оружия для борьбы с любым противником в любой точке мира.

С 2015 года в рамках совместного оборонного сотрудничества, Соединенные Штаты выделили Эстонии более 200 миллионов долларов. Каждый год Соединенные Штаты и Эстония также проводят многочисленные учения и взаимодействуют друг с другом в рамках совместных проектов.

Полет бомбардировщиков сопровождал российский истребитель

Российский истребитель Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС Соединенных Штатов, которые двигались над Балтийским морем к границе с Россией. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на национальный центр управления обороной.